Swiatek en Sakkari naar finale Indian Wells, titelhoudster Badosa naar huis

De Poolse tennisster Iga Swiatek en Griekse Maria Sakkari hebben de finale van het WTA-toernooi van Indian Wells bereikt. Swiatek versloeg Simona Halep in de halve finale in twee sets 7-6 (6), 6-4. Sakkari was te sterk voor de Spaanse titelhoudster Paula Badosa: 6-2, 4-6, 6-1.

Swiatek, de nummer drie van de wereld, maakte tegen Halep in beide sets een break achterstand ongedaan. Ook poetste ze in de tiebreak twee setpunten van de toernooiwinnares van 2015 weg.

Het kalenderjaar is goed begonnen voor de 20-jarige Swiatek. Het is al de tiende overwinning op rij voor de Poolse, die in 2022 nog niet verloren heeft. Vorige maand greep ze in Doha haar vierde titel op de WTA-tour, door onder andere Sakkari te kloppen in de halve finales.