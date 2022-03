Hoe het leven was en hoe het is: de oorlog in Oekraïne in acht foto’s

Dankzij een bioscoop, bowlingbaan en drie cafés is winkelcentrum Zhyraf al twintig jaar het uitgaanscentrum van Irpin en Boetsja, twee voorsteden van Kiev. Daar komt een einde aan als op 27 februari het winkelcentrum midden in de frontlinie komt te liggen.

Ondertussen proberen de Russen in het oosten van Oekraïne al drie weken Charkov in te nemen. Russische projectielen ruïneren grote delen van het historische centrum. Sindsdien zijn de oude straten verlaten.

Een paar honderd meter verderop, op het terras van Stydno byt nescastlivym (Het is een schande om ongelukkig te zijn), worden 's zomers gerechten uit de Franse keuken geserveerd. Op de binnenplaats is er niet veel dat daar nog aan herinnert.

Twee uur ten westen van Kiev, in het stadje Malyn, is jaren gestreden tussen lokale kerkgangers en vertegenwoordigers van de Russisch-orthodoxe kerk uit Moskou om het eigendom van een kerkgebouw. De zaak wordt beslecht in het voordeel van de kerkgangers, maar een Russische luchtaanval zorgt ervoor dat de Kerk van de heilige sluier alsnog de deuren moet sluiten.

Charkov, 10 maart

De inwoners die nog in Charkov zijn, verblijven vaak in schuilkelders. Op station Heroiv Pratsi slapen mensen in de metro's en op het perron. Het metronetwerk van Charkov staat bekend om zijn decadente stations en wordt normaal gesproken per dag door ruim 300.000 mensen gebruikt. De metro's rijden al lang niet meer.