Wekdienst 19/3: België verlaagt accijns op brandstof • Wielerklassieker Milaan-Sanremo

Goedemorgen! Het kan wel eens druk worden in de grensstreek met België; dat land verlaagt vandaag de accijnzen op brandstof met 17,5 cent per liter. En in Italië wordt de wielerklassieker Milaan-Sanremo verreden.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Amsterdam wordt de jaarlijkse landelijke demonstratie tegen racisme en discriminatie gehouden. Om 14.00 uur vertrekken demonstranten vanaf de Dam voor een protestmars naar het standbeeld De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein.

België verlaagt de accijnzen op benzine en diesel met 17,5 cent per liter, wat brandstof daar aanzienlijk goedkoper maakt. De maatregel is bedoeld als compensatie voor de snel gestegen energieprijzen. Nederland komt op 1 april met accijnsverlagingen van 17 cent per liter benzine en 11 cent per liter diesel.

Het is de eerste schelpenteldag. Wetenschappers van Naturalis willen weten welke soorten schelpen voorkomen op de Nederlandse stranden. Ze organiseren daarom met vier natuurorganisaties de telling, die op acht stranden wordt gehouden.

Om 10.10 uur begint de wielerklassieker Milaan-Sanremo. Mathieu van der Poel maakt daarin zijn comeback, Fabio Jakobsen doet voor het eerst mee. Je kunt de koers bij de NOS volgen via een liveblog.

Wat heb je gemist?

De Europese Commissie waarschuwt voor hongersnood in Oekraïne. "Mensen in de belegerde steden worden blootgesteld aan apocalyptische omstandigheden", zegt Eurocommissaris Lenarcic van Crisisbeheer in de Duitse krant Welt am Sonntag. "Er is geen voedsel, geen water, geen medische zorg en geen uitweg. Deze meedogenloze invasie begon drie weken geleden, maar we beginnen nu al te zien dat er hongersnood ontstaat."

Volgens de Eurocommissaris hebben medische voorzieningen grote moeite om noodzakelijke goederen ook echt te krijgen. "Het grote probleem is de toegang. Het is een verplichting om humanitaire toegang te verlenen zonder enige belemmering", zegt hij.