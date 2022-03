Dit kan je allemaal doen om minder benzine of diesel te verbruiken

De brandstofprijzen bereikten de afgelopen weken nieuwe recordhoogten. En daardoor zijn mensen die auto (moeten) rijden fors meer geld kwijt. Natuurlijk kun je om te besparen met apps zoeken naar het goedkoopste tankstation in je omgeving. Maar hoeveel benzine of diesel je gebruikt, hangt ook af van hoe je met je auto omgaat.

We zetten op een rij wat je allemaal kunt doen om je verbruik te verminderen. Daarvoor hebben we onder meer tips verzameld van Milieu Centraal en spraken we met expert Jos van der Drift van de ANWB.

Volgens hem kan rijgedrag een groot verschil maken in brandstofverbruik. "Ik denk dat als je de twee uitersten pakt, de agressieve tegenover de defensieve rijder, het verschil in verbruik dan wel zo'n 20 procent is."

Hier alle tips: