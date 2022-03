Braziliaanse rechter beveelt blokkade Telegram om verspreiding desinformatie

Een rechter van het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft de blokkade van de chatapp Telegram in het land bevolen. Volgens rechter Alexandre de Moraes heeft de app herhaaldelijk geweigerd zich te houden aan gerechtelijke uitspraken om accounts te blokkeren die desinformatie verspreiden of zich niet houden aan de wetten van het land.

Het bevel wordt gezien als flinke tegenvaller voor de rechts-populistische president Bolsonaro, die een miljoen volgers heeft op Telegram en de app intensief gebruikt voor zijn campagne om bij de presidentsverkiezingen in oktober herkozen te worden. Bolsonaro noemt de uitspraak "ontoelaatbaar".

Volgens rechter De Moraes heeft Telegram zich onder meer niet gehouden aan een verzoek van de politie om profielen en berichten die gelinkt zijn aan blogger Allan dos Santos te blokkeren. Hij komt uit de kring van Bolsonaro en wordt beschuldigd van het verspreiden van desinformatie.

Ook heeft Telegram geen wettelijke vertegenwoordiger in Brazilië, terwijl andere aanbieders van chatdiensten zo'n vertegenwoordiger wel hebben. De rechter zegt dat het idee om de app te blokkeren afkomstig is van de federale politie.

"Gruweldaden"

De Moraes vaardigde in oktober een arrestatiebevel uit voor Dos Santons, die tegenwoordig in de Verenigde Staten woont. De blogger zegt tegen een pro-Bolsonaro-zender dat de besluiten van de rechter "alleen gebaseerd zijn op wat De Moraes wil". "Er komt een moment dat hij moet stoppen of gestopt zal worden", zei hij. "Ik denk niet dat de Brazilianen deze gruweldaden zal accepteren."

Een van de oprichters van Telegram, Pavel Durov, zegt dat er sprake is geweest van miscommunicatie. Volgens hem heeft het Hooggerechtshof een oud, algemeen e-mailadres gebruikt om contact op te nemen met Telegram. Hij vraagt het hof de uitspraak een paar dagen uit te stellen zodat Telegram alsnog kan voldoen aan de eisen van de rechter.