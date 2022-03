Roeblev en Fritz naar halve finales in Indian Wells

Van de vier onderlinge duels tussen Roeblev en Dimitrov, waaronder een kwartfinale op het ABN Amro-toernooi in Ahoy, hadden beiden er twee gewonnen. Nu verloor Dimitrov bij 2-2 zijn service, brak hij bij 4-5 terug en leverde hij meteen weer zijn opslag in.

In de halve finales treft Roeblev de Amerikaan Taylor Fritz, die de Serviër Miomir Kecmanovic met 7-6 (5), 3-6, 6-1 de baas was.

Andrej Roeblev is net als vorig jaar doorgedrongen tot de halve finales van het masterstoernooi in Indian Wells. De Russische nummer zeven van de wereld won met 7-5, 6-2 van de Bulgaar Grigor Dimitrov, de nummer 35 van de wereld.

Roeblev had vier setpoints nodig om de set binnen te slepen. In de tweede set poetste Dimitrov, eind 2017 nog de nummer drie van de wereld, bij 2-5 nog een matchpoint weg. In de volgende game lukte dat de Bulgaar niet nog een keer.

Eerder plaatsten de Spanjaard Carlos Alcaraz, ten koste van de Britse titelverdediger Cameron Norrie, en Rafael Nadal, die Nick Kyrgios de baas was, zich voor de laatste vier.

De 18-jarige Alcaraz en de 35-jarige Nadal treffen elkaar zaterdag in een Spaans onderonsje in de halve finales.