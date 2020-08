Verstappen na P3 in België: 'Regen zou het lastiger en leuker maken'

Max Verstappen rijdt op Spa-Francorchamps naar de derde plaats in de kwalificatie - AFP

Het gat met Lewis Hamilton was wel groot, gaf hij toe. Toch stapte Max Verstappen zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van België tevreden uit zijn Red Bull-bolide. "Het is voor ons tot nu toe een goed weekeinde geweest", zei hij na het veiligstellen van de derde plaats. Verstappen gaf uiteindelijk een halve seconde toe op concurrent en WK-leider Hamilton. Het verschil met nummer twee Valtteri Bottas, de tweede Mercedes-rijder, was echter slechts 0,015. "We dachten dat het hier echt moeilijk voor ons zou zijn, maar als je dan zo kort achter Bottas staat. Dichter hebben we dit seizoen niet bij Mercedes gestaan."

De eerste run van Verstappen in het slotdeel van de kwalificatie was niet helemaal top. Daniel Ricciardo (Renault) verdreef hem naar de vierde plaats, maar de laatste run van de Nederlander was een stuk beter. "Ik mag dus niet klagen"', keek hij terug. Voor de camera van Ziggo wees Verstappen nog een keer op het belang van een goede start zondag. "Daar moet ik uit de problemen blijven. Dan kan ik misschien richting Bottas wat doen."'

De Grand Prix van België begint zondag om 15.10 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in de uitzending van Studio Sport om 19.05 uur op NPO 1.