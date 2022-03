Volendam pakt op valreep punt bij ADO, ook Excelsior speelt gelijk

Volendam kwam in Den Haag lang goed weg. De thuisploeg miste kans op kans. In de 80ste minuut was het toch raak. Amar Catic zette voor, Sem Steijn stapte over de bal en Samy Bourard schoof de bal in de hoek.

Nadat Thomas Verheydt nog de paal had geraakt, sloeg Volendam in 95ste minuut toe. Mike Eerdhuijzen kopte terug en Volendam-aanvoerder Damon Mirani kopte tot vreugde van Volendam de gelijkmaker binnen.

Na twee nederlagen was Volendam blij met het punt. De ploeg van coach Wim Jonk wacht nu al vier wedstrijden op een overwinning. Volendam heeft evenveel punten als koploper FC Emmen, dat zaterdag nog op bezoek gaat bij VVV-Venlo.

Achtervolgers gelijk

Achtervolgers Eindhoven (2-2 bij Jong Ajax) en Excelsior (1-1 bij TOP Oss) lieten ook punten liggen. Jearl Margaritha zette TOP in Oss op voorsprong, maar via Reuven Niemeijer redde Excelsior vier minuten voor tijd een punt.