Heerenveen doorbreekt dramatische reeks en weet tegen Heracles weer eens te scoren

Het middenveld en de aanval gingen in de winterstop behoorlijk op de schop. Tegen Heracles speelde Heerenveen met vijf spelers die er in 2021 niet bij waren. Met interim-trainer Ole Tobiasen staat er bovendien een nieuwe coach voor de groep.

Niemand had de beslissende pass in huis: ook creatievere geesten als Tibor Halilovic en Thom Haye wisten het duel niet open te breken. De beste kans voor rust was voor spits Sidney van Hooijdonk, die na goed voorbereidend werk van Sarr eigenlijk had moeten scoren.

Bevrijding

In de tweede helft was het spelbeeld niet anders, hoewel Heracles iets meer liet zien. Na een uur spelen kwam voor Heerenveen dan toch hetgeen waar zo naar werd gehunkerd: een doelpunt.

Van Hooijdonk beukte zich langs verdediger Mats Knoester en stelde Sarr in staat te scoren. De Zweed schoot hard en droog raak en maakte zo zijn eerste goal voor Heerenveen. De vreugde was enorm - Joost van Aken raakte tijdens het juichen zelfs geblesseerd - en heel gek was dat niet. In de laatste negen wedstrijden scoorden de Friezen maar twee keer.

Heracles wisselde aanvallend en zette de achtervolging in. Even leek de gelijkmaker te vallen, maar spits Sinan Bakis bleek in aanloop naar zijn goal buitenspel te hebben gestaan. Kort voor het laatste fluitsignaal bepaalde Nick Bakker met een intikker de eindstand op 2-0.

Bij trainer Tobiasen overheerste na het laatste fluitsignaal opluchting. "Ik heb een echte teamprestatie gezien. Eindelijk belonen we onszelf met doelpunten. Deze overwinning geeft lucht."