Ziekenhuizen sturen medicijnen naar Oekraïne: 'Ze hebben die hulp nú nodig'

Tientallen Nederlandse ziekenhuizen doneren geld om medicijnen en medische hulpmiddelen te kopen voor de belegerde Oekraïners. Gisteravond arriveerde het eerste transport, tjokvol met insuline, narcosemiddelen, bloedverdunners, pijnstillers en diverse hulpmiddelen bij het regionale ziekenhuis van Lviv. Vanuit die stad zullen de spullen verder verdeeld worden over het land. Naast Zjytomyr staat ook het zwaar getroffen Charkov bovenaan de lijst. De tekorten aan medicijnen zijn nijpend. Verpleegkundigen en artsen slapen na lange diensten heel even in de ziekenhuizen zelf om daarna gelijk nieuwe oorlogsslachtoffers te behandelen, zo goed en zo kwaad als het kan. Sommige Nederlandse artsen staan in direct contact met hun Oekraïense collega's. Er wordt gemaild, geappt en gebeld. "Je voelt de paniek daar", vertelt Boris Kanen, arts in het Zaans Medisch Centrum. "Je hoort rechtstreeks de lotgevallen uit een kinderziekenhuis in Dnipro. Voor mijn gevoel sta ik er handenwringend bij." In deze video laat Kanen zien wat er allemaal naar Oekraïne is gestuurd:

Via via kwam Kanen kort na de invasie in contact met de Oekraïense hartchirurg Oleksiy Myshakivskyy. En al snel volgden noodroepen om medicatie te sturen. "De tekorten zijn aanzienlijk", zegt Kanen terwijl hij door een loods in Zwijndrecht loopt. Hij kijkt naar een 20 meter lange rij opgestapelde dozen met hulpmiddelen. "Spullen die effectieve oorlogschirurgie daar mogelijk moet maken", verklaart de arts terwijl hij de pakbon leest. "Tourniquets om bloedingen te stoppen, materialen om te kunnen beademen natuurlijk en antibiotica om infecties te stoppen die er in oorlogssituaties nog meer zullen zijn." Ook zitten er 15.000 'medical kits' in de lading. Pakketten met pijnstillers, bloeddruk- en hartmedicatie en medicijnen tegen diabetes. Die gaan naar de schuilkelders van Charkov en andere steden. Deze lading is te danken aan een snel opgezet team van de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen, een netwerk van 29 regionale ziekenhuizen.

De vrachtwagen na aankomst in Lviv, gisteravond - NOS

Toen Kanen bij zijn eigen ziekenhuis navraag deed of ze spullen konden overdragen, werd hij al snel gekoppeld aan Inge de Wit, bestuursvoorzitter van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk. In korte tijd hebben ze een initiatief opgetuigd waarbij ziekenhuizen geld kunnen doneren voor medicatie. Ook zijn medische hulpmiddelen ingezameld. Dat gaat van operatieschorten tot neusslangetjes en verbandmiddelen uit de eigen voorraden. Maar al die spullen naar Oekraïne brengen blijkt niet makkelijk. "Je mag als ziekenhuis niet zomaar medicijnen de grens over brengen", zegt De Wit. "Je moet allerlei vergunningen hebben. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt dat onze eigen ziekenhuizen in de problemen kunnen komen als we die niet hebben."

Meerdere initiatieven Er zijn meerdere groepen artsen en vrijwilligers die medicatie naar Oekraïne brengen. Zo ook de stichting Artsenhulp, die bijgestaan wordt door oud-tropenarts en oud-kopstuk van Artsen zonder Grenzen Jacques de Milliano. Deze stichting negeert de waarschuwing van de Inspectie Gezondheidszorg omtrent vergunningen. "Snelheid is de sleutel nu. Ze hebben de spullen nu nodig. We hebben al 50 dozen medicijnen en hulpmiddelen naar de Pools-Oekraïense grens gebracht waar busjes van ziekenhuizen uit Lviv en Dnipro komen om de spullen over te laden en mee te nemen." De Milliano benadrukt dat het om medicijnen gaat die volgens richtlijnen van de WHO als standaardmiddelen worden geaccepteerd voor bekende aandoeningen. "We hebben een artseneed die stelt dat we moeten handelen. Op Europese exportprocedures kunnen we niet wachten. Die zijn niet echt ingesteld op een oorlogssituatie in Europa."