De hectische transfer van Almqvist: 'Vliegveld in Rostov was dicht'

Nog geen etmaal nadat de 22-jarige Zweed aankomt in Nederland, staat hij al op het trainingsveld bij FC Utrecht. Trainer René Hake heeft hem zelfs "alleen nog maar de hand geschud", maar zondag doet de buitenspeler misschien al wel mee tegen FC Groningen. Of hij dit weekend al speelgerechtigd is, zal een dezer dagen moeten blijken.

"Ik heb heel veel contact met mijn familie gehad. We hebben in een groepje van nog twee Zweedse voetballers en een Noorse speler uiteindelijk besloten om onze koffers te pakken en te vertrekken uit Rusland."

"Het duurt even om mentaal volledig te landen. Mijn laatste wedstrijd bij FK Rostov was vorige week. Vervolgens heb ik een flinke reis afgelegd. Ik was al thuis in Zweden toen ik te horen kreeg van mijn zaakwaarnemer dat FC Utrecht me wilde hebben."

"FC Utrecht is een grote club. Ik heb veel gehoord over de fans. Ik houd van het type voetbal dat in Nederland gespeeld wordt. Ook de faciliteiten hier zijn geweldig. Het ijsbad, de sportschool, zelfs het ontbijt is top."

Hoe zag die reis naar Nederland eruit?

"Het vliegveld was dicht in Rostov, dus zijn we maar met de trein gaan reizen." Zijn uiteindelijke reis blijkt imposant als hij de route opdreunt. "Ik ging van Rostov naar Sotsji, van Sotsji naar Moskou, van Moskou naar Istanbul, van Istanbul naar Kopenhagen, van Kopenhagen naar Stockholm en direct door naar Utrecht. Aardig wat treinen en vluchten in een paar dagen tijd."

Verwacht je anders te gaan leven hier in vergelijking met Rusland?

"Het ding is: hier in Nederland ben je dicht bij Zweden. Alles hier geeft me honderd procent het gevoel alsof ik thuis ben. Hier ga je in je auto zitten, ga je dingen ontdekken en weer naar huis. In Rostov wonen we op een basis, in een soort kamp. Daar leef en train je en verder kun je niet zo veel doen. Wat dat betreft is er hier veel meer vrijheid."

Wat moeten de Nederlandse voetbalfans over jou weten?

"Buiten het veld ben ik heel kalm, maar binnen de lijnen maak ik zowel verdedigend als aanvallend mijn meters. Het technisch verzorgde voetbal hier past denk ik goed bij me. Ik ben snel en houd van een 1-tegen-1-situatie. Ik ben van oorsprong rechtsbenig, maar toen ik acht jaar oud was brak ik mijn been. Ik deed alles eigenlijk alleen nog maar met links. Ik schiet harder met rechts, maar dribbel met links. Hopelijk zien de fans het zondag, want ik ben ready."