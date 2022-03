Roest verlaat Jumbo-Visma na zeven jaar en kiest voor Reggeborgh

"Ik heb zeven mooie en succesvolle jaren bij mijn team Jumbo-Visma gehad, maar na de Olympische Spelen kreeg ik steeds sterker het gevoel toe te zijn aan een nieuwe omgeving", zegt Roest in een persbericht. "Ik hoop met een goed allround-team en een nieuwe aanpak de komende jaren nog een stap te maken en samen mooie prijzen te winnen."

Voor de afgelopen WK allround liet Roest al weten dat hij een overgang naar Reggeborgh overwoog . De komst van Roest betekent dat Reggeborgh, het team van onder anderen Kjeld Nuis, zich naast het sprinten ook op het allrounden gaat richten. Daarvoor is ook coach Robin Derks vastgelegd.

Patrick Roest kiest voor een nieuw hoofdstuk in zijn schaatsloopbaan en verruilt Jumbo-Visma voor Schaatsteam Reggeborgh. De 26-jarige allrounder tekende een contract voor twee jaar bij de ploeg van trainer Gerard van Velde.

Drie keer werd Roest wereldkampioen allround (in 2018, 2019 en 2020), één keer pakte hij de Europese allroundtitel en daarnaast veroverde hij in 2018 olympisch zilver op de 1.500 meter en brons met de achtervolgingsploeg. In Peking veroverde hij dit jaar zowel zilver op de 5.000 als de 10.000 meter.

Op de afgelopen WK allround in Hamar moest Roest de titel aan Nils van der Poel laten. Door een coronabesmetting miste hij het slot van het seizoen, de WB-finale in Heerenveen.

Kijk hieronder hoe Patrick Roest eerder deze maand voor de WK allround vertelde over zijn afwegingen.