Biden waarschuwt China voor steun aan Rusland, Xi pleit voor dialoog

Nieuwsuur zoomde afgelopen zondag in op de positie van China in de Oekraïne-oorlog:

Xi en Biden spraken verder af de telefoonlijnen tussen elkaars landen open te houden, "om de concurrentie tussen de VS en China binnen de perken te houden", schreef het Witte Huis in een persverklaring. De VS benadrukte verder vast te houden aan het standpunt over Taiwan. Een hooggeplaatste bron binnen de Amerikaanse regering zei tegen persbureau Reuters dat het gesprek tussen Xi en Biden "direct, inhoudelijk en gedetailleerd" was.

"De Oekraïnecrisis is iets wat we niet willen", zei hij volgens Chinese staatsmedia. Biden zou op zijn beurt Xi hebben gewaarschuwd voor de "implicaties en gevolgen" als China besluit Rusland militair te steunen, meldde het Witte Huis.

De Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi hebben voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne met elkaar gesproken. In dat videogesprek, dat zo'n twee uur duurde, zei Xi dat conflicten zoals de oorlog in Oekraïne in niemands belang zijn.

De Russische inval in Oekraïne heeft geleid tot nieuwe spanningen tussen de VS en China. Direct na de invasie zei China weliswaar de soevereiniteit van Oekraïne te respecteren, maar het land weigerde te spreken van een invasie of oorlog. Ook heeft Peking de Russische inval in Oekraïne niet veroordeeld.

Biden riep China al meerdere keren op een fermer standpunt in te nemen en zich uit te spreken tegen de oorlog, maar daarop is vanuit Peking vooralsnog niet gereageerd. Deze week botsten de landen nog over het Amerikaanse vermoeden dat China militaire steun aan Rusland zou overwegen. China liet weten dat daarvan geen sprake was.

Xi ontmoette de Russische president Poetin in februari nog in Peking, bij de Olympische Winterspelen in die stad. De wereldleiders sloten toen "een vriendschap die geen grenzen kent", waarbij samenwerking "op geen enkel terrein werd uitgesloten". Die toenadering baart het Westen nu grote zorgen.