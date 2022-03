Stunt kogelstootster Schilder: brons met Nederlands record op WK indoor

Een dag voor haar 23ste verjaardag heeft kogelstootster Jessica Schilder voor een stunt gezorgd bij de wereldkampioenschappen indoor. In Belgrado veroverde het Volendamse talent haar eerste medaille bij een internationaal titeltoernooi bij de senioren: brons.

Schilder verbeterde haar eigen nationale record van 19,35 in Belgrado twee keer. In haar vierde poging kwam ze tot 19,46 meter, in haar zesde en laatste poging voegde ze daar nog twee centimeter aan toe.

De wereldtitel ging naar de Portugese favoriete Auriol Dongmo met een afstand van 20,43 meter. Het zilver ging met 20,21 meter naar de Amerikaanse Chase Ealey.

(later meer)