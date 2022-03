Volt zet Gündogan definitief uit fractie royeert haar als lid

Volt zet Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan definitief uit de fractie en royeert haar als partijlid. Volgens de partij is het "redelijkerwijs" niet mogelijk om haar bij de partij te houden, staat in een mail die vanavond is gestuurd naar de 13.000 leden van Volt. Volgens het partijbestuur vaart Gündogan volledig haar eigen koers en wordt de partij daardoor "op onredelijke wijze" benadeeld.

Gündogan werd vorige maand uit de fractie gezet nadat over haar meldingen van grensoverschrijdend gedrag waren binnengekomen. Er is sprake van dertien meldingen, variërend van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van haar positie.

Het Kamerlid deed hierop aangifte van smaad en laster tegen de Volt-medewerkers die klachten over haar hadden geuit. Ze deed ook aangifte tegen het partijbestuur van Volt en de twee andere fractieleden, partijleider Dassen en Marieke Koekkoek.

De rechter bepaalde onlangs in een kort geding dat Volt het besluit om Gündogan te schorsen moest intrekken. Volt-leider Dassen zei toen dat zijn partij "dit gewoon niet goed" had gedaan.

Gebagatelliseerd

Nu schrijft het partijbestuur in de mail aan de leden dat de reactie van Gündogan op de meldingen indruist tegen de waarden van Volt. De aangiftes worden als voorbeeld genoemd, evenals haar reactie in een artikel in NRC over de kwestie.

Ook Gündogans optreden van gisteravond in de talkshow Jinek stuit het partijbestuur tegen de borst. Daarin zei ze dat ze van plan is haar aangifte van smaad en laster uit te breiden. Twee dagen eerder hadden haar twee collega-Kamerleden juist geëist dat ze de aangiftes helemaal zou intrekken.

Volgens het bestuur heeft het Kamerlid in haar publieke uitspraken over de meldingen niet laten zien "dat zij bereid is om de ernst van de zaak in te zien". Ze zou zelfs doen "alsof haar gedrag niet ernstig is".

Op Twitter worden screenshots gedeeld van de mail van het Volt-bestuur aan de leden: