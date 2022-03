Geen paniek bij Den Bosch na vertrek drie toppers: 'Tijden veranderen'

"Ik had dit nodig om het vlammetje weer aan te wakkeren", vertelt Van Geffen over haar overstap naar de club in Wassenaar. De 32-jarige international viel na de Olympische Spelen in een zwart gat en wilde haar stick eigenlijk aan de wilgen hangen.

In december had ze haar club, waar ze straks twaalf seizoenen heeft gehockeyd, al op de hoogte gesteld van haar vertrek. Een mededeling noemt Van Geffen het, terugkijkend op het moment. "Ik wilde stoppen. Stoppen bij Oranje, stoppen met hockey. Maar hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik me afvroeg of dat het wel was. Het gevoel dat hockey leuk is, overheerst nog steeds."

'Niet gelukt'

Kon het Bossche bestuur haar dan op geen enkele manier op andere gedachten brengen? "Het moet wel matchen met elkaar en de ambities van Margot zijn veranderd", zegt Vera Vorstenbosch, bestuurslid tophockey en verantwoordelijk voor de vrouwen van Den Bosch, daarover.

"We wisten al langer dat dit eraan zat te komen. Hadden al rekening gehouden met twee 'uitstromers'. Idealiter had je natuurlijk gezegd: liever niet alle drie tegelijkertijd, maar nu valt het allemaal samen en missen we aankomend seizoen drie topspeelsters", aldus Vorstenbosch.