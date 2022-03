Oorlog, sancties, stapels containers: raakt Rotterdamse haven uit balans?

De wereldwijde goederenstroom merkt de gevolgen van weer een lockdown in China en de toenemende belemmeringen door de oorlog in Oekraïne. En dat terwijl de ketens nog niet hersteld zijn van de verstoringen door corona. Het zeevervoer merkt die obstakels weer in de oplopende wachttijden.

Volgens Evofenedex, de ondernemersvereniging voor de handel en logistiek, zijn de oplopende wachttijden het gevolg van een combinatie van de sancties tegen Rusland, de na-ijleffecten van corona en de krapte op de arbeidsmarkt die onder meer leidt tot een tekort aan laders en lossers in de haven. In Noord-Europese havens zou de wachttijd voor de export en overslag met zo'n veertig procent zijn toegenomen in vergelijking met begin februari.

Veel langere wachttijden, daarvan is in de Rotterdamse haven nog niet veel te zien, laat een woordvoerder weten. "Het is druk op de containerterminals en het is knap dat de overslag gewoon doorgaat ondanks de opeenhoping van Russische containers."

Verboden goederen

De Europese Unie heeft onder meer de export verboden van goederen die voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Na de afkondiging van dat exportverbod werden zo'n 6000 containers in Rotterdam vastgezet. De douane laat weten dat daar nog steeds containers bij komen en er nu zo'n 1000 containers staan opgestapeld die eerst gecontroleerd moeten worden.

De oplopende wachttijden van zeevervoer in Noord-Europese havens: