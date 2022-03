Bol op WK indoor met buikschuiver naar finale 400 meter, ook Klaver in eindstrijd

Bol finishte op een merkwaardige manier. Het 22-jarige supertalent, dit seizoen de snelste indoor op de 400 meter met 50,30, slaagde er in de eindsprint niet in McPherson te passeren en klapte op de streep neer.

Femke Bol gaat zaterdagavond in Belgrado op jacht naar de wereldtitel indoor op de 400 meter. De Nederlandse recordhoudster en Europees indoorkampioene finishte in haar halve finale met een een buikschuiver als tweede. Bol werd verslagen door de Jamaicaanse routinier Stephenie Ann McPherson (51,26), maar de tweede plaats in 51,28 seconden was voldoende voor een finaleplaats.

"Het gaat prima hoor, misschien is het de adrenaline, maar ik voel nog niks. Ik liep alles in baan 2 en dat voel ik dan gewoon", zei Bol over de extra meters en de smakker die ze maakte. "Ik baal wel. Ik weet echt niet wat er gebeurde, als ik eerlijk ben. Ik wilde heel graag, maar het wilde niet. Ik sta er zaterdag gewoon en dan hoop ik het beter te doen dan vandaag."

Andere tactiek

Klaver pakte het in de avonduren anders aan dan in de ochtend in de series. "Ik ben heel erg opgelucht. Ik wist dat het kon, maar ga het dan maar even doen. Er viel echt iets van m'n schouders af", verklaarde ze na de bekeken race.

"We gaan wel zien in welke baan ik zit in de finale. Ik ga gewoon hard lopen. Ik ga proberen vrijuit en ontspannen te lopen. Dat is altijd mijn instelling. Ik zal wel iets harder moeten werken, omdat ik gok dat ik baan 1 of 2 heb. Ik zie het zaterdag wel. Ik hou me altijd aan mijn eigen raceplan."

Klaver nam het in haar halve finale op tegen olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo, die als voornaamste concurrente van Bol wordt gezien. De atlete van de Bahama's was de sterkste in 51,38. De Poolse Justyna Swiety-Ersetic finishte als tweede (51,67) met Klaver er direct achteraan in 51,81.