Nieuwslezer Sergej verliet de Wit-Russische staats-tv: ‘Ik kon het niet meer aan’

Het was dé jongensdroom van Sergej Kozlovitsj: werken bij het journaal van Wit-Rusland. Maar de rijzende ster had genoeg van de propaganda van de Wit-Russische staatsmedia en besloot zijn droombaan vaarwel te zeggen. Tientallen andere journalisten volgden, honderden staakten.

Daarmee leek een traditionele steunpilaar van president Loekasjenko te wankelen, maar niets blijkt minder waar. Door de inzet van Russische journalisten verhardden de tirades richting de demonstranten juist, zo blijkt uit het verhaal van Kozlovtisj.

Spreekbuis van de staat

De presentator kijkt zonder schuldgevoel terug op zijn carrière als spreekbuis van Loekasjenko. In een land zonder onafhankelijke televisiezenders zat er voor de jonge informaticastudent Kozlovitsj in 2011 niets anders op dan te solliciteren bij de staatstelevisie. Hij werkte zich omhoog: acht jaar na zijn start als assistent-technicus werd hij in 2019 gelanceerd als boegbeeld van het ontbijtnieuws op hoofdzender Belarus 1.

Hij was gewend het nieuws te brengen zoals de autoriteiten dat wilden. Aanpassen naar de werkelijkheid zat er niet in, afwijken van de partijlijn was gevaarlijk. "Ik las de informatie droog voor", zegt Kozlovitsj. "Ik overtuigde mezelf dat ik feiten overbracht."

Politieke duiding was immers niet de reden waarom hij de journalistiek in ging. Hij haalde zijn voldoening uit verhalen over evenementen of de natuur: "Ik heb geweldige reportages gemaakt over het herstel van bedreigde diersoorten." Toch begon zijn geweten aan hem te knagen.

Geweten opzij zetten

10 augustus, de dag na de verkiezingen, was de druppel. Terwijl zijn vrienden de straat opgingen om te demonstreren tegen de frauduleus verlopen stembusgang, sprak Kozlovitsj in het journaal stoïcijns over "agressieve jongeren en provocateurs die overheidsgebouwen bestormen".

Na de dood van een demonstrant als gevolg van politiegeweld werd gedaan alsof het zijn eigen schuld was: hij zou een explosief hebben vastgehouden. Op beelden van persbureau AP is te zien dat de politie op hem schiet: