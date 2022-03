Fokker-fabrieken in Helmond en Hoogerheide gaan sluiten

Vliegtuigonderdelenfabrikant Fokker Technologies sluit de fabrieken in Helmond en Hoogerheide. Daardoor verdwijnen er in die plaatsen in totaal zo'n 1100 banen.

Bij de fabriek in Hoogerheide, waar kabelbomen voor vliegtuigen worden gemaakt, werken zo'n 800 mensen van wie 300 op uitzendbasis. In Helmond werken 300 mensen bij Fokker Landing Gear. Zij maken onder meer landingsgestellen en de haken voor Joint Strike Fighter-straaljagers die nodig zijn voor een landing op een vliegdekschip.

Het is de tweede tik voor de werkgelegenheid in de Brabantse stad binnen een week: woensdag kondigde een Zwitserse keukenonderdelenfabriek het vertrek uit Helmond aan met als gevolg het verlies van 67 banen, schrijft het Eindhovens Dagblad.

'Baan voor iedereen'

Fokker, eigendom van het Britse GKN, hoopt dat het personeel in Helmond en Hoogerheide meegaat naar de fabriek in Papendrecht, nabij Rotterdam. Deze fabriek zal worden uitgebreid, zodat er plek is voor 1800 mensen.

Een woordvoerder van GKN benadrukt tegenover persbureau ANP dat er een baan is "voor iedereen". Uiteindelijk moeten er twee "ultramoderne, dynamische productiecentra" ontstaan in Papendrecht en ook in Hoogeveen.

Forse reistijd

Volgens vakbond FNV is de kans klein dat veel personeel meeverhuist vanwege de forse reistijd. Helmond ligt ruim 100 kilometer van Papendrecht. Voor medewerkers die nu in Hoogerheide werken is de afstand ongeveer 60 kilometer. "Fokker zal zichzelf in de voet schieten", zegt FNV-bestuurder Ron Peters tegen het Eindhovens Dagblad. "Ik verwacht dat een heleboel medewerkers met cruciale functies niet zal meegaan. Ik denk dat bedrijven als ASML en VDL deze mensen met open armen zullen ontvangen."

Het Fokker-personeel is vandaag geïnformeerd over de voorgenomen sluitingen. Vakbonden FNV en CNV gaan volgende week in gesprek met medewerkers van de fabrieken. Mogelijk lonkt er een tegemoetkoming in tijd en geld als ze meeverhuizen, zeggen de bonden, omdat Fokker het personeel niet kwijt wil raken vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

De bonden adviseren het personeel nog niet met regelingen akkoord te gaan, omdat ze daarmee mogelijk het recht op verdere compensatie verliezen.