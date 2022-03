Bijna geen coronaregels meer, dus Holifeest wordt weer groots gevierd

En ook in Nederland is het Holifeest gevierd, zoals op deze school in De Meern en in Den Haag:

In India, het land waar de meeste hindoes wonen, wordt het feest dit jaar weer grotendeels zonder coronabeperkingen gevierd. Op foto's uit verschillende delen van het land is te zien hoe opeengepakte menigtes mensen zonder mondmasker gekleurd poeder naar elkaar gooien.

Tijdens de Holiviering of Holi Phagwa wordt er gezongen, gedanst en lekker gegeten, maar het meest kenmerkend is dat mensen kleurig poeder naar elkaar gooien en elkaar ermee insmeren.

In Den Haag, de stad met de grootste hindoegemeenschap in Nederland, verwachtte de organisatie een viering zoals die voor het laatst in 2020 plaatsvond. Toen viel het feest vlak voor de lockdown door corona.

"Ik heb het van kleins af aan meegekregen. Door corona kon het vorig jaar niet, nu kunnen we weer losgaan", zegt een feestganger in Den Haag. Een ander zegt: "Voor mij betekent dit feest gewoon blijdschap. Iedereen is gekleurd, iedereen is hetzelfde, iedereen mag meedoen."