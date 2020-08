Duizenden vrouwen betogen in Wit-Rusland tegen Loekasjenko

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk hebben duizenden vrouwen gedemonstreerd tegen president Loekasjenko. Op beelden op sociale media is te zien dat een lange stoet vrouwen vanmiddag door de hoofdstad Minsk trok, ook al hadden de autoriteiten gewaarschuwd dat het protest niet was toegestaan.

De oproerpolitie stond klaar om in te grijpen, blokkeerde sommige wegen en sloot metrostations tijdelijk af, maar het lijkt er niet op dat het tot een grote confrontatie tussen de vrouwen en de oproerpolitie is gekomen. Wel is een onbekend aantal vrouwen opgepakt. Sommige werden zelfs uit het openbaar vervoer gehaald en afgevoerd.

De betogers willen dat gevangenen worden vrijgelaten, dat de politie wordt vervolgd en dat er nieuwe verkiezingen worden georganiseerd. Drie weken geleden werd president Loekasjenko na grootscheepse fraude uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen.

Voor morgen staat opnieuw een massaprotest op het programma, dat wordt aangekondigd als een mars voor vrede en onafhankelijkheid. De oppositie wil dat betogers zowel in Minsk als in andere steden de straat op gaan. "We moeten de wereld laten zien dat we een normale president hebben gekozen, Svetlana Tichanovskaja. En dat degene die ons land op de hele planeet te schande maakt geen relatie heeft met het Wit-Russische volk", staat op sociale media.

Journalisten doelwit

Eerder vandaag trokken de autoriteiten de accreditatie van zeker 17 buitenlandse journalisten in. Medewerkers van onder meer de Britse omroep BBC, de Duitse zender ARD, de persbureaus AP, Reuters en AFP en de Amerikaanse zender Radio Free Europe/Radio Liberty moesten hun perskaart direct inleveren. Een aantal van hen heeft het land inmiddels gedwongen verlaten.

Eergisteren werden tientallen journalisten meegenomen naar een politiebureau voor verhoor. Vannacht werd een cameraploeg van de ARD in een hotel opgepakt. Twee Russische cameramensen en één Wit-Russische producer van de Duitse publieke zender werden de hele nacht vastgehouden op een politiebureau.

De correspondent van de ARD was op dat moment niet bij hen, maar werd later door de politie aangesproken. Hij werd niet meegenomen naar het bureau. De twee Russische medewerkers zijn Wit-Rusland uitgezet en op weg naar Moskou, de Wit-Russische producer moet maandag voor de rechter verschijnen.

"Absoluut onacceptabel"

Media-organisaties zijn verontwaardigd over de acties van de Wit-Russische autoriteiten. Programmadirecteur Jörg Schönenborn van de Duitse omroep WDR, die verantwoordelijk is voor de berichtgeving van de ARD in Wit-Rusland, noemt de gang van zaken "absoluut onacceptabel".

"Dit laat opnieuw zien dat onafhankelijke verslaggeving in Wit-Rusland steeds moeilijker wordt, en bijna onmogelijk is", zegt hij. "We laten ons echter niet intimideren en zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze journalisten verslag kunnen blijven doen."

Ook de BBC veroordeelt het intrekken van de accreditatie. "Onze Russische tak is een belangrijke nieuwsbron voor mensen in Wit-Rusland en Rusland, met een bereik van meer dan vijf miljoen mensen per week. We veroordelen deze verstikking van onafhankelijke journalistiek en roepen de Wit-Russische autoriteiten op om dit besluit terug te draaien, zodat onze journalisten hun werk weer kunnen doen."