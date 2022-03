'Knap verzet Oekraïners, maar Poetin houdt vast aan hoge eisen'

De Russische troepen lijken de afgelopen dagen weinig terreinwinst te boeken in Oekraïne. De hoofdstad Kiev is bijvoorbeeld nog niet omsingeld. Ook kampen de Russen met logistieke problemen, onder meer doordat Oekraïners hun bevoorradingslijnen onder vuur nemen. Maar dat wil niet zeggen dat ze hun doelstelling aanpassen of dat Oekraïne terrein terugwint, zeggen deskundigen. "Ondanks de logistieke problemen komt Rusland op veel gebieden toch in de buurt van waar het wil zijn", zegt Mart de Kruif, voormalig Commandant Landstrijdkrachten. "Ze hebben de Krim aan de Donbas verbonden, zijn op weg naar Odessa en omsingelen de Oekraïense eenheden die ten oosten van de Dnjepr-rivier opereren." Oekraïners vallen met antitankwapens Russische voertuigen met bevoorrading aan (munitie, brandstof, water, eten en reserveonderdelen). Daardoor komen Russische troepen stil te staan. "En ze moeten delen van hun troepen inzetten om de logistieke lijnen te beschermen. Dat kost ze gevechtskracht. Dit heeft invloed op het tempo van de operaties, meer dan op het bereiken van het uiteindelijke doel", stelt De Kruif. Zo boekte het Russische leger terreinwinst sinds 24 februari, de dag dat de oorlog begon:

Zo verliep de Russische opmars in Oekraïne tot nu toe - NOS

De defensie-expert zou niet willen zeggen dat de opmars stokt. Zeker niet in het oosten van Oekraïne, waar de bevoorradingslijnen korter zijn. Bovendien zijn logistieke problemen normaal in oorlogen. "Als je zo'n groot land van alle kanten aanvalt, dan krijg je die altijd. Ik vrees dat Poetin doorgaat totdat de verbinding met Moldavië is gemaakt, hij meer grip heeft op Kiev en grote delen van het Oekraïense leger heeft omsingeld ten oosten van de Dnjepr." Oekraïners zijn geholpen met wapens uit het Westen, maar die kunnen niet wat Russische raketten wel kunnen. "De Russische vuurkracht is veel groter." Kiev Russische troepen staan al een tijd aan de noordwestkant en het oosten van Kiev. Maar er zijn ook zo'n 20.000 Oekraïense militairen en vrijwilligers in en om de stad. Een vuistregel is dat de aanvaller ongeveer zes keer zoveel mensen nodig heeft als de verdediger, zegt De Kruif. Dus dat zou 120.000 Russische soldaten betekenen. Rusland zal dus keuzes moeten maken. Maar: "Hoe meer ze kunnen veroveren, hoe sterker Poetin aan de onderhandelingstafel staat".

Ingezoomd: twee weken vechten om tien kilometer bij Kiev - NOS

"De omsingeling van Kiev die iedereen verwachtte, stokt", zegt bijzonder hoogleraar Oorlogsstudies Frans Osinga, verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie en de Universiteit Leiden in het NOS Radio 1 Journaal. "Je ziet wel voortdurende artilleriebeschietingen, maar ook succesvolle tegenaanvallen door Oekraïense eenheden, zoals gisteren in Cherson. Dat wil niet zeggen dat grondgebied wordt heroverd, maar wel dat Russische eenheden worden uitgeschakeld. Oekraïne weet goed verzet te plegen." In het voordeel van de Oekraïners is dat hun drones nog steeds boven Russische troepen kunnen vliegen, zegt Osinga. "Ook 's nachts, met nachtzichtapparatuur." Op basis van de dronegegevens kan vervolgens worden geschoten op Russische konvooien. "Het zit de Russen behoorlijk tegen en dat is knap van de Oekraïense strijdkrachten." Angst voor gezichtsverlies Toch houdt Poetin vast aan zijn oorspronkelijke eisen over de Krim, de Donbas, 'denazificatie' en 'demilitarisering'. "Poetin doet geen water bij de wijn, ondanks geringe militaire winst, tegenslagen, onvoorstelbare economische en militaire kosten. Dat heeft te maken met ego, status, angst voor gezichtsverlies, en ook met zijn eigen positie. Het biedt niet veel goeds voor de gesprekken. Hij kan niet aankomen zonder een overwinning te laten zien op een of ander front." Wat weten we eigenlijk van de staat van het Russische leger? En waarom is een goede logistiek misschien wel het belangrijkste om een oorlog te winnen? Nieuwsuur maakte eerder deze video: