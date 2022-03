Ten Hag was na nederlaag even klaar met voetbal: 'Je moet jezelf bij elkaar rapen'

"We hebben het achter ons gelaten. Je moet het even verwerken, jezelf bij elkaar rapen. Dat hebben we als team gedaan en nu kijken we naar de toekomst. We hebben nog heel veel om voor te spelen dit seizoen, de competitie en de beker. Er komen nog veel finales aan, zondag is zo'n finale."

Erik ten Hag is een voetballiefhebber, maar na de uitschakeling van Ajax in de Champions League had de coach even genoeg van het spelletje. Hoewel er veel Europese wedstrijden op televisie waren, waaronder die van komende tegenstander Feyenoord, bleef het toestel in huize Ten Hag meestal uit.

Ten Hag over uitschakeling: 'Laatste zestien in Europa is een prachtige prestatie' - NOS

Direct na de uitschakeling door Benfica was Ten Hag al positief over het spel van zijn ploeg. Drie dagen later kijkt hij ook tevreden terug op het Europese seizoen van de Amsterdammers. "Toen ik hier begon, waren we al blij dat we überhaupt in Europa speelden. De Champions League-groepsfase zou prachtig zijn, maar overwinteren? Was dat mogelijk?"

"Dat hebben we allemaal gerealiseerd en dat hebben we nu twee keer in vier jaar gedaan. Daarmee zijn we stappen vooruit gekomen en staan we echt Europees weer op de kaart. We willen altijd beter en we waren natuurlijk graag door gegaan, maar de laatste zestien in Europa is een prachtige prestatie."

Eigen toekomst?

Ten Hag herhaalt het tijdens de persconferentie veelvuldig: de uitschakeling in de Champions League is hard aangekomen, maar hij wil zijn blik nu echt op de toekomst richten. Over zijn eigen toekomst praat de trainer echter liever niet. Ten Hag wordt in de Britse media nadrukkelijk verband gebracht met Manchester United, maar hij wil niets zeggen over een eventueel vertrek bij Ajax. Ook niet om eventuele onrust te voorkomen.