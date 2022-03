Loting Conference League: PSV treft Leicester City, Feyenoord weer tegen Slavia Praag

PSV treft Leicester City in de kwartfinales van de Conference League. De Eindhovense ploeg speelt het eerste duel in Engeland. Feyenoord ontmoet (eerst in eigen huis) in Slavia Praag. De Rotterdammers speelden in de groepsfase al tegen Slavia Praag (2-2 uit, 2-1 gewonnen thuis).

Dat heeft de loting vrijdagmiddag in Nyon bepaald.

PSV bereikte donderdagavond ten koste van FC Kopenhagen de kwartfinales van de Conference League. De Eindhovenaren zegevierden met liefst 4-0 in de Deense hoofdstad. Vorige week eindigde de ontmoeting nog in een knotsgekke 4-4.

Feyenoord plaatste zich gisteren eenvoudig voor de kwartfinales. Na de 5-2 uitzege van een week geleden, waren de Rotterdammers ook in de eigen Kuip te sterk voor Partizan Belgrado: 3-1.