Rechtbank schorst hechtenis Oekraïners om in eigen land te kunnen vechten

Twee Oekraïners die in Nederland in voorarrest zaten, zijn vrijgelaten om in eigen land tegen de Russen te kunnen gaan vechten. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft dat gisteren besloten. De hechtenis is vanochtend om 11.00 uur beëindigd.

De mannen, van 27 en 29 jaar, zijn afkomstig uit Loetsk, in het noordwesten van Oekraïne. Ze zaten al een half jaar in voorarrest. Ze werden in september vorig jaar opgepakt op een zeiljacht, waarmee ze een groep Albanezen naar Groot-Brittannië wilden brengen. Mensensmokkel is een strafbaar feit waar een gevangenisstraf op staat van maximaal 18 jaar.

De Oekraïners werden vastgehouden in de penitentiaire inrichting in Ter Apel. Hun advocaat vroeg om de mannen vrij te laten omdat ze naar Oekraïne terug willen om daar tegen de Russen te vechten.

Indringende wens

De rechtbank oordeelde dat er vanwege de oorlog sprake is van bijzondere, zwaarwichtige omstandigheden die schorsing van de voorlopige hechtenis rechtvaardigen. De rechtbank wijst daarbij op de oproep van de regering in Oekraïne aan haar inwoners om het land te verdedigen. De verdachten hebben volgens de rechters "de indringende wens om aan die oproep te voldoen". Verder wordt er gewezen op het belang van verdachten om bij hun familie in Oekraïne te zijn.

Als voorwaarden stelt de rechtbank dat de verdachten zich weer melden als daartoe opdracht wordt gegeven en dat ze als ze worden veroordeeld hun straf zullen uitzitten. Verder is de eis dat de mannen tijdens de schorsing van de hechtenis geen nieuwe strafbare feiten plegen.

Persrechter Carine Marsé benadrukt dat de mannen nog wel terecht moeten staan. Dat kan ook als ze er zelf niet bij zijn. Hun gevangenisstraf moeten ze dan nog uitzitten, benadrukt Marsé.