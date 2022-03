Feyenoord contracteert doelman Cojocaru als vervanger van geblesseerde Bijlow

Feyenoord heeft keeper Valentin Cojocaru gecontracteerd. De 26-jarige Roemeen komt per direct over van SK Dnipro-1 en wordt tot het einde van dit seizoen vast gelegd. De Rotterdamse club wilde zich versterken met een doelman na de blessure van eerste keuze Justin Bijlow.

SK Dnipro-1, waar Cojocaru dit seizoen als eerste doelman actief was, komt uit de Oekraïense Premjer Liha. Die ligt momenteel noodgedwongen stil, waardoor de contracten van buitenlandse spelers uit die competitie tijdelijk worden opgeschort.

'Extra doelman met ervaring'

"Het is natuurlijk ontzettend jammer dat we Justin Bijlow de rest van het seizoen moeten missen", aldus technisch directeur Frank Arnesen. "We hebben in Ofir een zeer gelouterde vervanger, maar we vinden het belangrijk om nog een extra doelman met ervaring te hebben. Gelukkig hebben we die weten te vinden in de persoon van Valentin Cojocaru, die ons per direct kon komen versterken."

Feyenoord staat derde in de eredivisie en heeft acht punten achterstand op koploper Ajax, de tegenstander van zondag in Amsterdam.