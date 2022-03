Foute update: combi-magnetrons wanen zich stoomoven

Door een verkeerde software-update kunnen eigenaren van een bepaald type combimagnetron van AEG hun apparaat al twee weken niet gebruiken. Door de fout denkt de combimagnetron een stoomoven te zijn, en dat probleem kan niet op afstand worden opgelost.

De AEG KMK968000T beschikt over smartfuncties waardoor je de oven bijvoorbeeld op afstand alvast kan laten voorverwarmen. Het apparaat kan ook software-updates krijgen van de fabrikant. Begin deze maand ging dat mis, merkten eigenaren die hun toestel aan internet hadden gekoppeld. Van het ene op het andere moment werkte de oven niet meer,

Dat ondervond ook Elger van der Wel uit Utrecht. "Normaal gebruik je zo'n oven twee keer per week, maar we hebben net een baby gekregen en dan gebruik je hem de hele dag door. Dus ik stond daar midden in de nacht om een kruikje op te warmen en dan krijg je opeens alleen nog maar een stoomoven-optie en foutmeldingen."

Monteur met usb-stick

De volgende dag bleek de met een identiteitscrisis worstelende oven niet de enige te zijn, al kan een woordvoerder van Electrolux (waar de merknaam AEG onder valt) niet zeggen hoeveel klanten met een niet-werkend apparaat zitten.

De softwarefout blijkt niet eenvoudig te verhelpen. In ieder geval niet op afstand, want door de verkeerde software kunnen de verwarde ovens ook geen verbinding meer maken via wifi.

"Er moet echt een monteur langskomen met een usb-stick", zegt de woordvoerder van Electrolux. Het bedrijf wil alle gedupeerde gebruikers uiterlijk 21 maart bellen om een gratis afspraak in te plannen. "We vinden heel vervelend en we willen het zo snel mogelijk oplossen."

Bij Van der Wel kwam kort na de ontdekking van het euvel al een monteur langs, maar die slaagde er nog niet om de oven met een usb-stick weer te herstellen. Hij wacht nu op een nieuwe afspraak. "Intussen kunnen we gelukkig een oude magnetron van de buren lenen."

Het bedrijf onderzoekt waardoor er een verkeerde update werd verstuurd, en ook hoe voorkomen kan worden dat het contact met de wifi daardoor wordt verbroken.