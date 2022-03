Engel langer vast: 'Tweets leidden tot strafbare feiten'

Activist Willem Engel, die woensdag werd aangehouden op verdenking van opruiing, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam vandaag beslist.

Het OM verdenkt de Viruswaarheid-voorman ervan zeven opruiende berichten op sociale media te hebben gedeeld, in de periode van juni 2020 tot december 2021. "Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet", aldus het OM. Een woordvoerder wil niet inhoudelijk ingaan op de gevallen, omdat het onderzoek nog loopt.

Het OM zegt dat de vrijheid van meningsuiting een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet is. "Je mag dus zeggen en vinden wat je wil. Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot het plegen van strafbare feiten. Als dat wel gebeurt heeft het OM de taak, als handhaver van de wet, om op te treden."

Aangifte

Engel is oprichter en voorman van actiegroep Viruswaarheid en wordt gezien als het gezicht van de anti-coronamaatregelenbeweging in Nederland. Het Openbaar Ministerie begon in januari een onderzoek, nadat tegen Engel een collectieve aangifte was ingediend.

Volgens die aangifte maakt hij zich schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Meer dan 22.000 mensen sloten zich erbij aan.

Zo zag de aanhouding van Engel er woensdag uit: