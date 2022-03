Vanavond op tv: oorlogsdilemma's ontleed • Raketten in Lviv

Gaat Poetin kernwapens inzetten tijdens de oorlog in Oekraïne? Die vraag hangt sinds het eerste weekend van het conflict in de lucht. Welke ethische oorlogsdilemma's levert die dreiging op?

Raketten richting Lviv

In Lviv in West-Oekraïne is volgens de burgemeester een gebouw nabij het vliegveld door raketten getroffen. In dat gebouw worden vliegtuigen onderhouden. Verslaggever Rudy Bouma gaat die kant op.