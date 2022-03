Hamilton: 'Ik koester geen wrok, maar ga dit seizoen agressiever racen'

Max Verstappen - ANP

"Uiteraard wil ik de lijn van vorig seizoen doortrekken en deze grand prix op mijn naam schrijven. Of dat realistisch is? Het is nog moeilijk te beoordelen waar we staan. Ik weet nog niet goed wat ik moet zeggen. Voor veel vragen en antwoorden is het gewoon nog te vroeg. De kwalificatie geeft morgen een eerste indicatie, maar ik ben net zo gemotiveerd als vorig jaar. Misschien nog wel meer!" Geen gemakzucht Gemakzucht en zelfgenoegzaamheid liggen niet op de loer, verzekert Verstappen. "Ik ben zo opgegroeid dat dat niet kan gebeuren. Als je klein jongetje moest ik nog veel leren om prof te worden. Dan mogen dat soort dingen er niet in sluipen. Dat heeft mijn vader me wel geleerd. Het zal moeilijk worden de resultaten uit 2021 te evenaren, maat we gaan proberen het kunstje te herhalen." Eén ding is in de paddock glashelder: Verstappen straalt na twee geslaagde testweken vertrouwen uit. "De tests verliepen goed en het was lekker dat de updates die voor de laatste dag op de auto waren gezet werkten en tijdwinst opleverden." Verstappen noteerde aan het eind van de sessie de snelste tijd van allemaal, maar dat was op een moment dat de teams meer focusten op betrouwbaarheid dan op snelheid.

Max Verstappen - ANP

Het contrast tussen de kersverse en de onttroonde kampioen was vorige week groot. Lewis Hamilton was sikkeneurig, kort van stof en mopperde over een ontembare Mercedes, terwijl Verstappen relaxed sneerde dat zijn Britse rivaal altijd klaagt, de underdogrol kiest en vervolgens de rest van het veld verpulvert. "Ze zijn straks gewoon weer competitief." 'Beetje geschrokken' In de aanloop naar de eerste grand prix uit de zevenvoudig kampioen zich iets minder somber, maar opgewekt is anders. "Ik ben tijdens het testen een beetje geschrokken en in de basis hebben we nog steeds dezelfde auto", zegt Hamilton. "Een week is te krap om alle problemen op te lossen, maar we hebben veel geleerd. Ik rij al tien jaar voor dit team, weet hoe goed we zijn en hoop dat we een stapje hebben gezet. Ik loop niet weg voor struikelblokken. Ik hou er wel van om ze samen op te lossen."

Lewis Hamilton in Bahrein - AFP

Hamilton, die Abu Dhabi in de laatste ronde van het seizoen de zege en een achtste wereldtitel uit zijn handen zag glippen door een controversieel besluit van de raceleiding, zegt dat hij het verleden heeft begraven. "Het is geen loden last voor me... Ik draag het niet meer mee en koester geen wrok. Wat daar is gebeurd kan ik toch niet veranderen." Hamilton richt zich op de toekomst. "Dit jaar wil ik net zo goed zijn als ik de laatste races van 2021." De Brit eindigt met een speldenprik aan het adres van zijn troonopvolger: "ik zal dit seizoen agressiever racen." 'Heel erg slechte auto' Voor Verstappen is de apotheose in Abu Dhabi ook voltooid verleden tijd. En de controverse ook. "Mensen vergeten steeds dat er meer grand prixs waren dan Abu Dhabi. Ik had vorig jaar de meeste pole positions, de meeste zeges en ik reed veruit de meeste rondjes aan de leiding... Ik geloof niet dat ik nog veel te bewijzen heb. Die titel heb ik verdiend." En van Mercedes' aanhoudende underdogrol wordt Verstappen met de dag vileiner en cynischer. "Ja, ze hebben een heel erg slechte auto en ze worden laatste. Dat is sinds 2017 al zo."

Live en in samenvatting bij de NOS De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 16.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1. Omstreeks 18.10 uur volgt er op NPO 1 en via NOS.nl en de NOS-app een ruime samenvatting van de race.