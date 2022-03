Sprintster Seedo uitgeschakeld op WK indoor, Boers redt het niet op 400 meter

Het 18-jarige talent eindigde in Belgrado in haar serie als vijfde in 7,30 seconden. De eerste drie van elke serie en de zes snelste verliezers kwalificeerden zich voor de halve eindstrijd op vrijdagavond. De tijd van Seedo was niet snel genoeg om tot de zes snelste verliezers te behoren.

Seedo veroverde eind februari voor de tweede keer in haar leven de nationale indoortitel op de 60 meter bij de senioren. Dat deed ze in Apeldoorn met een winnende tijd van 7,25 seconden. Daar kwam ze vrijdag in de ochtenduren niet aan. Ze noteerde de 24ste tijd van alle deelnemers.

Op de 400 meter lukte het Isayah Boers niet de halve finales te halen. De WK-debutant (22) eindigde, na een snelle start, in zijn serie als vierde in 47,07. Hij had bij de eerste twee moeten lopen voor rechtstreekse kwalificatie voor de halve finale. Zijn tijd was ook niet snel genoeg om via de ontsnappingsroute van twee snelste verliezers verder te gaan.

Estafetteploeg

Boers, dit seizoen al goed voor 46,21, maakt ook deel uit van de selectie van de Nederlandse estafetteploeg op 4x400 meter. Die discipline wordt zondag gelopen in Belgrado. Hij was de enige Nederlandse man op de 400 meter in Belgrado. Liemarvin Bonevacia, vorig jaar goed voor brons op de EK indoor, haakte donderdag met een hamstringblessure af. Daarmee verloor de estafetteploeg een belangrijke pion.