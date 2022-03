Bol bij WK indoor als snelste naar halve finale 400 m, ook Klaver verder

Femke Bol heeft zich bij de wereldkampioenschappen indoor op indrukwekkende wijze geplaatst voor de halve finale van de 400 meter. De 22-jarige Europese indoorkampioene van vorig jaar liep in Belgrado ontspannen naar de winst in haar serie. Bol, die bij de NK indoor onlangs het Nederlands record op 50,30 seconden bracht, won vrijdagochtend in 51,48. Haar tegenstandsters finishten op ruime afstand. De halve finales van de 400 meter zijn vrijdagavond vanaf 18.35 uur.

Femke Bol in actie op de baan - Reuters

Bol meldde zich in Belgrado als snelste loopster deze winter. Haar grote rivale is olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's. Die liep in de series ook ontspannen naar de winst (51,74) en een plek in de halve finale. Ook Klaver verder Ook Lieke Klaver (23) kwalificeerde zich op de 400 meter voor de volgende ronde. De atlete uit Velsen startte snel, sloeg in de eerste ronde een gat met de rest, maar finishte uiteindelijk als tweede achter de Ierse Phil Healy. Klaver noteerde 51,96. Healy kwam op 51,75 uit.

N'ketia Seedo - Orange Pictures

Sprintster N'Ketia Seedo slaagde er op de eerste dag van het toernooi niet in een plaats in de halve finales van de 60 meter af te dwingen. Het 18-jarige talent eindigde in Belgrado in haar serie als vijfde in 7,30 seconden. De eerste drie van elke serie en de zes snelste verliezers kwalificeerden zich voor de halve eindstrijd op vrijdagavond. De tijd van Seedo was niet snel genoeg om tot de zes snelste verliezers te behoren. Seedo veroverde eind februari voor de tweede keer in haar leven de nationale indoortitel op de 60 meter bij de senioren. Dat deed ze in Apeldoorn met een winnende tijd van 7,25 seconden. Daar kwam ze vrijdag in de ochtenduren niet aan. Ze noteerde de 24ste tijd van alle deelnemers.

WK indoor live bij de NOS De WK indoor in Belgrado zijn vrijdag, zaterdag en zondag rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Op vrijdag en zaterdag vanaf 18.00 uur, op zondag vanaf 17.00 uur. Op vrijdag en zaterdag worden ook extra uitzendingen op NPO 3 gemaakt.

Isayah Boers - ANP