Drie jaar na de tramaanslag slaat de Dom vier keer voor de vier dodelijke slachtoffers

In Utrecht is de tramaanslag van 2019 herdacht. Vandaag precies drie jaar geleden schoot Gökmen T. op het 24 Oktoberplein vier mensen dood in een tram. Zes mensen raakten gewond.

De herdenking begon om 10.30 uur met een gedicht en een toespraak, waarna om 10.43 uur, het tijdstip van de aanslag, de Dom vier klokslagen gaf, voor ieder slachtoffer één. Ook werd een minuut stilte gehouden. De bijeenkomst vond plaats op de herinneringsplek die de gemeente na de aanslag heeft ingericht op het plein.

De afgelopen twee herdenkingen waren kleinschalig door de corona-maatregelen. Dit jaar mag er publiek bij zijn. "De stad heeft behoefte om samen te herdenken", zei burgemeester Sharon Dijksma bij RTV Utrecht.

'Ongekend voor Nederland'

De burgemeester was drie jaar geleden nog geen Utrechter, maar de aanslag maakte toch diepe indruk. "Het had een gigantische impact, het was ongekend voor Nederland. We hebben wel politieke aanslagen gekend, maar die waren veel gerichter op één persoon. Dat iemand vanuit het wilde weg slachtoffers maakt vanuit een terroristisch motief, was voor veel mensen een schok", beschrijft Dijksma.

De burgemeester was er zelf vanwege een coronabesmetting vanochtend niet bij. Wethouder Lot van Hooijdonk sprak in haar plaats.

Levenslang

Gökmen T. is tot levenslang veroordeeld voor de aanslag op de tram. Na zijn aanhouding heeft hij de tramaanslag bekend, daarna wilde hij niet meer met de politie praten. Aan psychologisch onderzoek heeft T. nooit mee willen werken. Hij is zwakbegaafd en heeft een persoonlijkheidsstoornis.

De man opende op 18 maart 2019 in een tram in Utrecht het vuur op de passagiers. Daarna stapte hij uit en ging hij door met schieten. T. werd na een urenlange klopjacht diezelfde dag opgepakt in Utrecht.