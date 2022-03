Humanitaire VN-missie Afghanistan zet zich nu ook in voor mensenrechten

De VN-Veiligheidsraad heeft de VN-missie Unama in Afghanistan opdracht gegeven zich in te zetten voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het mondig maken van vrouwen en meisjes, mensenrechten en een Afghaanse regering waarin elke Afghaan vertegenwoordigd kan zijn.

Voor zover bekend zijn daarover geen afspraken gemaakt met de Taliban-regering. Waar nodig zal wel met de Taliban worden samengewerkt.

Voor de machtsovername door de radicaal-islamitische Taliban, in augustus vorig jaar, was Unama vooral gericht op het verlenen van humanitaire hulp aan burgers die het slachtoffer waren van oorlogsgeweld. Nu die periode voorbij lijkt, zijn daar nieuwe taken bij gekomen.

De nieuwe Taliban-machthebbers beloofden dat er een inclusieve regering zou komen, maar het overgrote deel van de huidige bewindslieden bestaat uit uiterst conservatieve mannen uit de Pasjtoen-bevolkingsgroep.

Wat betreft vrouwenrechten is er wel verbetering zichtbaar vergeleken met het Taliban-bewind van de periode 1996-2001. Toen was er voor vrouwen en meisjes geen onderwijs en mochten vrouwen zich niet in het openbaar laten zien. Nu mogen meisjes naar de basisschool en de regering heeft beloofd dat voor oudere meisjes de scholen deze maand weer opengaan. Buitenshuis werken mag nu in het onderwijs, de gezondheidszorg en bij de douane op de luchthaven van Kabul.