Website beantwoordt vragen van Oekraïense vluchtelingen en helpers

Het is lastig voor Oekraïense vluchtelingen om informatie te vinden over beschikbare opvang, hulp en financiële ondersteuning in Nederland. In Polen en Duitsland is online veel meer informatie voorradig, ook in het Oekraïens. Daarom is er nu ook in Nederland een speciale website in het leven geroepen om de vluchtelingen te helpen.

Veel vluchtelingen spreken geen Engels. Op de site van de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn kunnen vluchtelingen in hun eigen taal lezen hoe ze gratis kunnen reizen en naar welke steden ze kunnen gaan voor hulp. In Nederland was zulke informatie tot vandaag online niet voorhanden.

Samen met Oekraïense vluchtelingen hebben Vluchtelingenwerk Nederland en het bedrijf SparkOptimus de site Refugeehelp.nl opgezet, in de hoop mensen zo snel mogelijk wegwijs te maken.

De website werd vanochtend gelanceerd in aanwezigheid van koningin Máxima en staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie: