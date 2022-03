Zorgen bij sc Heerenveen: 'Alle hens aan dek om dans te ontspringen'

Jarenlang was sc Heerenveen een vertrouwd gezicht in de subtop van de eredivisie. Een knuffelclub, die door het hele land op veel sympathie kon rekenen. Maar dat was ooit. De realiteit van vandaag is dat Heerenveen de komende weken alle zeilen moet bijzetten om niet in serieuze degradatieproblemen terecht te komen. Positief is dat de laatste twee wedstrijden (0-0 tegen Willem II en RKC) in ieder geval niet verloren gingen, na een reeks van zeven nederlagen. Maar daarmee is ook zo'n beetje alles gezegd. "Ik schaam mij voor de wijze waarop ze spelen", zegt Foppe de Haan. De Haan maakt zich zorgen Hoewel het clubicoon geen officiële functie meer heeft bij 'zijn' club, gaat de situatie hem aan het hart. "Ik maak me er niet meer zo druk om als vroeger, maar toch. Als ik zit te kijken, laat het me niet koud. Dan voelt de club nog te veel van mezelf. Het is alle hens aan dek om de dans te ontspringen dit seizoen", waarschuwt De Haan. Heerenveen staat nu nog twaalfde, maar het verschil met de zestiende plaats, is slechts vijf punten. En de nummer zestien is aan het einde van de rit veroordeeld tot het spelen van promotie/degradatiewedstrijden.

sc Heerenveen speelt vrijdagavond tegen Heracles Almelo. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te volgen via een liveblog op NOS.nl en via flitsen op NPO Radio 1. Een samenvatting van Heerenveen-Heracles is vanaf 22.45 uur te zien op NPO 1.

NOS-analist Pierre van Hooijdonk kijkt met iets meer afstand naar Heerenveen. Hoewel ook hij momenteel wat meer betrokkenheid bij de club voelt, omdat zijn zoon Sydney er sinds de winterstop op huurbasis voetbalt. "Wat me opvalt, is dat ze erg veel moeite hebben om tot kansen te komen. Dat verwacht je niet bij Heerenveen. Maar de statistieken liegen niet. Twee goals in negen wedstrijden sinds de winterstop. Dat is veel te weinig." Van Hooijdonk zat tijdens de doelpuntloze remises tegen Willem II en RKC op de tribune. Volgens hem is men zich in Friesland er wel van bewust dat de situatie precair is. "Dat zag je aan de speelwijze tegen Willem II. Die was er echt op gericht om in ieder geval weer eens een punt te pakken. Het is overleven."

Riemer van der Velde en Foppe de Haan - ANP

Ook De Haan weet dat er binnen de club zorgen over de prestaties zijn. "Dat bleek wel uit een gesprek dat Riemer (Van der Velde, red.) en ik onlangs met de directie hadden. Aan alles merkte je dat ze zich zorgen maken. Het gevoel dat het verkeerd kan gaan, leeft wel." Verkoop Joey Veerman De oud-trainer vraagt zich af of het wel zo handig was om Joey Veerman in de winterstop te verkopen. Financieel leverde dat Heerenveen zo'n zes miljoen euro op, maar sportief gezien kost het de Friezen veel goals en punten. "Was de noodzaak dan zo hoog dat ze hem direct moesten verkopen? Ze waren qua spel zo afhankelijk van hem, hij zorgde voor goals, assists en aanvoer naar de aanvallers. Dat mis je nu enorm", aldus De Haan. En De Haan mist nog iets bij het huidige Heerenveen. "Het is geen groep spelers waar de vonken van afspatten. Ze doen echt wel hun best, maar het zijn geen strijders, geen echte overlevers die met het mes tussen de tanden spelen."

Quote Je moet voorkomen dat het net zo desastreus afloopt als bij FC Twente een paar jaar geleden. Pierre van Hooijdonk

Tegen RKC zagen De Haan en Van Hooijdonk wel een lichte verbetering ten opzichte van de wedstrijd in Tilburg. "Ze speelden in ieder geval om te winnen. Maar de eindpass om de aanvallers in scoringspositie te brengen was vaak niet goed, dat is het grootste probleem", volgens Van Hooijdonk. De Haan blij met komst Van Aken De Haan: "Een goed plan is het allerbelangrijkste. Weten hoe je het wilt doen. Ik ben geen voorstander van een systeem met vijf verdedigers, maar ik snap het wel op dit moment." In dat opzicht is het halen van Joost van Aken, die in de winterstop terugkeerde in Friesland na een aantal buitenlandse avonturen, een belangrijke zet, vindt De Haan. "Hij kan goed voetballen, heeft overzicht en is de baas achterin. Hij zet het neer en coacht veel, zo'n type misten ze echt. Daar zijn ze niet slechter van geworden. Als ze dat de komende weken nog een beetje uitbouwen en duidelijk krijgen hoe ze het middenveld en de spitsen willen bereiken, dan kan er nog wat progressie worden geboekt."

Sydney van Hooijdonk speelt op huurbasis in Heerenveen - ANP