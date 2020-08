Hamilton start van pole in België, Verstappen vanaf plaats drie

Lewis Hamilton staat zondag op het circuit van Spa-Francorchamps op polepositie bij de Grote Prijs van België. De Britse wereldkampioen van Mercedes, die zijn 93ste polepositie binnenhaalde, troefde in de kwalificatie zijn teamgenoot Valtteri Bottas met een halve seconde af.

Max Verstappen start van de tweede rij. De Nederlander kwalificeerde zich als nummer drie voor de grand prix op zijn favoriete circuit. De Red Bull-coureur was maar een fractie van een seconde langzamer dan Bottas. De Fin staat overigens voor het eerst in zijn loopbaan op het Belgische circuit op de eerste startrij.

Mercedes domineerde de kwalificatie, maar Verstappen bleef aardig in de buurt van Hamilton en Bottas. Hij bleef in de kwalificatie slechts 15-duizendste van een tel achter bij Bottas. "Mijn energie was net te vroeg verdwenen", zei de Nederlander.