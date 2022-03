Vitesse laat bij AS Roma kans op stunt liggen en is klaar in Europa

De Europese campagne van Vitesse is op een sneue manier geëindigd. Bij een zwak AS Roma leidde het met 1-0 door een prachtige goal van Maximilian Wittek, waardoor een verlenging aanstaande leek. Vlak voor tijd maakte Tammy Abraham echter een einde aan de Arnhemse droom.

Het avontuur van Vitesse begon al in augustus met kwalificatieduels met het Ierse Dundalk en Anderlecht. Wittek had met twee treffers tegen de Belgen (2-1) meteen een enorm aandeel in het bereiken van de groepsfase.

Stunt tegen Tottenham

Daarin viel de Duitser opnieuw op door het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur voor zijn rekening te nemen (1-0). Mede door die zege gingen de Arnhemmers uiteindelijk als tweede, achter Stade Rennes, sensationeel door naar de tussenronde.

De koek was echter nog niet op, want Rapid Wien werd vervolgens over twee ontmoetingen uitgeschakeld. Met als beloning het treffen met het AS Roma van José Mourinho in de achtste finales. De 1-0 nederlaag van vorige week in Arnhem leek echter een voorbode te zijn voor eliminatie.

Tot een puike ingeving van Wittek. Na een fletse eerste helft van beide kanten in Stadio Olimpico liet de linkspoot na ruim een uur spelen de meegereisde aanhang juichen. Wittek nam een bal van Eli Dasa in één keer heerlijk op de pantoffel. De snoekduik van Roma-doelman Rui Patrício was tevergeefs (0-1).