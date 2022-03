Kabinet wil maatregelen om fastfood te remmen

Het kabinet wil het aanbod van fastfood dempen. Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid werkt aan maatregelen om verdere uitbreiding moeilijker te maken, vooral in de buurt van scholen. Ook reclame moet worden ingeperkt.

In het AD zegt van Ooijen dat er echt wat moet gebeuren: "Een op de zeven kinderen is nu te zwaar en het gaat de verkeerde kant op. In lagere sociale klassen is het zelfs een op de drie."

De staatssecretaris brengt de juridische opties nu in kaart en wil die later dit jaar aan de Tweede Kamer voorleggen. Wethouders van de vier grote steden vroegen vorig jaar al om instrumenten om de hausse te beteugelen.

Weloverwogen keuze

Van Ooijen in het AD: "Natuurlijk kan je een patatje blijven eten. Maar ik wil dat dat dan een weloverwogen keuze is, niet gestuurd omdat op elke straathoek een billboard met reclame staat voor dat ongezonde eten." Hij wil ook wettelijke mogelijkheden voor scholen om snoep en snacks te beperken.

In het NOS Radio1 Journaal vulde hij aan dat kinderen vaak niet zozeer bewust voor fastfood kiezen, maar onbewust. "Als je iets aan de beschikbaarheid doet, laat je jongeren een weloverwogen keuze maken in plaats van dat ze zich laten leiden door onbewuste prikkels."

Btw groente en fruit

In het coalitieakkoord staat dat het kabinet op termijn de btw op groente en fruit naar 0 wil verlagen, maar volgens ambtenaren van de Belastingdienst is het technisch ingewikkeld om dat op korte termijn in te voeren.

Van Ooijen zei op de radio dat het kabinet zijn uiterste best doet om die verlaging zo snel mogelijk in te voeren. "De belangrijkste vraag is hoe we een goede afbakening hebben wat er wel en niet onder valt. We zijn best wel op schot, maar we zijn er nog niet helemaal uit."

Vorige week meldde het CBS dat het aantal volwassenen met overgewicht in Nederland sinds de invoering van het Preventieakkoord in 2018 niet is gedaald. Het vorige kabinet sloot dat akkoord met maatschappelijke organisaties. Doel was mensen aan te zetten tot een gezondere leefstijl.