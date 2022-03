Wekdienst 18/3: Herdenking tram-aanslag Utrecht • Willem Engel voorgeleid bij de rechter

Goedemorgen! Viruswaarheid-voorman Engel krijgt vandaag van de rechter te horen of hij langer blijft vastzitten en de tram-aanslag in Utrecht wordt herdacht.

Maar eerst het weer: Vandaag is er veel zon bij 13 of 14 graden. Er staat een matige oostenwind en vanmiddag vormen enkele stapelwolken. Ook de komende dagen is er veel ruimte voor de zon, al staat er wel een duidelijk aanwezige oostenwind. Zondag is er tijdelijk wat meer bewolking.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Viruswaarheid-voorman Willem Engel wordt voorgeleid bij de rechter in Rotterdam. Die bepaalt of hij twee weken langer vast blijft of niet. De 45-jarige Rotterdammer werd woensdag aangehouden voor opruiing.

In Utrecht is de herdenking van de tram-aanslag in Utrecht. Gökmen T. schoot in 2019 om zich heen in en om een sneltram, waardoor vier doden vielen. Vanwege de coronacrisis is het moment voor het eerst met publiek. De herdenking begint om 10.30 uur op het 24 Oktoberplein.

Drie kosmonauten uit Rusland gaan naar het ruimtestation ISS. Ook daar, ver van de aarde, zijn de spanningen tussen Rusland en het Westen voelbaar.

De eerste vrije training van de openingsrace in het nieuwe Formule 1-seizoen begint om 13.00 uur. Max Verstappen rijdt als wereldkampioen met het nummer 1 op zijn auto. Om 16.00 uur begint de tweede vrije training. Wat heb je gemist? President Zelensky heeft in een videoboodschap gezegd dat de Oekraïense strijdkrachten nog altijd controle hebben over de belangrijkste gebieden die het Russische leger probeert in te nemen. Amerikaanse en Britse militaire inlichtingendiensten zeggen dat de slagkracht van de Russen uitgeput raakt.

Ander nieuws uit de nacht: Gündogan wil terug naar Volt-fractie, breidt aangifte tegen Volt uit: Gündogan zei dit bij Jinek. Volt eist juist dat ze haar beschuldigingen van smaad en laster intrekt. Ze is dat niet van plan.

Laatste uitzending M morgen, talkshow komt niet meer terug: Presentator Margriet van der Linde schrijft op Instagram dat ze het tijd vindt om nieuwe programma's te ontwikkelen. M maakt plaats voor het BNNVARA-programma Khalid & Sophie.

Claudia de Breij neemt opnieuw Oudejaarsconference voor haar rekening: Het wordt voor haar de derde keer. Het afgelopen jaar werd dit gedaan door Peter Pannekoek. Die editie werd door 4,2 miljoen mensen gezien. En dan nog even dit: Het was gisteren topdrukte in de wasstraten door het Saharazand dat via de regen op auto's terechtkwam. In Grootebroek liepen de spanningen hoog op, toen iemand voordrong. Een andere bestuurder ging verhaal halen wat resulteerde in een vechtpartij. De politie moest eraan te pas komen om te bemiddelen. Brancheorganisatie Bovag, waarbij 170 autowasstraten zijn aangesloten, sprak van een drukke dag. Ook bij Bob Autowas in Amsterdam Westpoort was het spitsuur "en dan kunnen de spanningen hoog oplopen", zegt een medewerker.

