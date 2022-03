Supertalent Bol bij WK indoor op jacht naar goud: 'Ik ben in supervorm'

De beste van Europa is ze indoor al, komend weekend hoopt ze voor een vol stadion ook de beste ter wereld te worden op de 400 meter. "Maar in Belgrado staat ook de olympisch kampioene aan de start. Ik kijk uit naar het duel met Shaunae Miller-Uibo. Het wordt pittig", zegt de snelste loopster dit jaar op de 400 meter indoor. Bol maakt een komeetachtige ontwikkeling door. De geboren Amersfoortse is pas 22 jaar en heeft een gouden toekomst voor zich liggen. Het uitzonderlijke atletiektalent richt zich daarbij vooral op de 400 meter horden, de discipline waarop ze vorig jaar in Tokio olympisch brons veroverde achter het Amerikaanse koppel Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad. Maar ook op de 400 meter zonder hindernissen blijkt ze een begenadigd loopster te zijn. Beetje vergeten "Door het olympisch brons worden de twee Europese indoortitels van vorig jaar een beetje vergeten", zegt ze in een vooruitblik op de WK indoor. In het Poolse Torun maakte Bol vorig jaar gehakt van de concurrentie op de 400 meter en de 4x400 meter. Haar optreden maakte veel los in de atletiekwereld. Een nieuwe ster was geboren. Bol liep record na record, zowel op de 400 meter als de 400 meter horden. Het vliegen over de hindernissen heeft haar voorkeur. De WK indoor is daarom dit jaar niet het belangrijkste toernooi voor Bol. In juli staan de wereldkampioenschappen in de buitenlucht in het Amerikaanse Eugene op het programma. Daar moet het op het hordennummer gebeuren. "De focus ligt op de 400 meter horden, een combinatie van de twee afstanden is lastig. Ik doe het liefste horden. Daarnaast is ook de 4x400 meter belangrijk voor me." Bekijk hieronder een voorbeschouwing op de wereldkampioenschappen atletiek indoor met Femke Bol.

Bol is in vorm. Dat liet ze bij de NK indoor eind vorige maand al zien. Met 50,30 seconden verbeterde ze haar eigen nationale record met ruim drie tienden. De grens van vijftig seconden komt dichterbij. "Daar zou ik graag onder duiken", geeft ze haar indoormissie aan. "Ik ben fit en supergoed momenteel." In Belgrado is Miller-Uibo haar grootste rivale. Bol start met de beste wereldseizoentijd achter haar naam. Niemand kwam ook maar in de buurt van haar 50,30. De 27-jarige Miller-Uibo won vorig jaar olympisch goud in 48,36 seconden. Dat was buiten. Indoor (met de krappe bochten) heeft ze een persoonlijk record van 50,21 achter haar naam staan, van vorig jaar in New York. Goede baanindeling Veel indoor heeft Miller-Uibo de afgelopen jaren niet gelopen. Een keer won ze een medaille op de WK indoor. Dat was acht jaar geleden; brons op de 400 meter. "Ze is een prachtige atlete, loopt heel mooi", analyseert Bol haar tegenstandster. "Ik moet zorgen dat ik de finale haal en daarin een goede baan heb."

WK indoor live bij de NOS De WK indoor in Belgrado zijn vrijdag, zaterdag en zondag rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Op vrijdag en zaterdag vanaf 18.00 uur, op zondag vanaf 17.00 uur. Op zaterdag en zondag worden ook extra uitzendingen op NPO 3 gemaakt. Voor Nederland komen op de eerste dag sprintster N'Ketia Seedo (60 m), Isayah Boers ( 400 m), Femke Bol, Lieke KLaver (beiden 400 m), Tony van Diepen, Samuel Chapple (beiden 800 m), Tim Verbaandert (3.000 m) en Jessica Schilder (kogelstoten). Bij Schilder gaat het direct om de medailles.

Bol schrijft haar races vooraf altijd uit. Hoe haar perfecte race er zou moeten uitzien. "Vervolgens ga ik met bondscoach Laurent Meuwly zitten om de race te bespreken. Dan komt alles aan bod. Waar ga je aanvallen, welke positie kies je en wat moet ik doen als het anders loopt. Op de WK gaan we per race bekijken hoe ik het het beste kan aanpakken. Natuurlijk heb ik mijn ideale scenario, maar negen van de tien keer werkt dat niet indoor, omdat je ook met anderen te maken hebt." Bol heeft een druk programma in Belgrado. Op de eerste dag worden de series en de halve finales op de 400 meter afgewerkt. Zaterdag volgt de finale en op de slotdag, zondag, staan als het goed is twee races met de estafetteploeg op de 4x400 meter op het programma.

Femke Bol na haar bronzen race bij de Spelen in Tokio - AFP