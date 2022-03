Gündogan wil terug naar Volt-fractie, breidt aangifte tegen Volt uit

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan zegt dat ze komende maandag terugkeert naar de Kamerfractie van Volt. Ondertussen breidt ze ook haar aangifte van smaad en laster "op advies van haar advocaten" uit, zo meldde ze in de talkshow Jinek. Details zijn niet bekend.

Gündogan werd vorige maand uit de fractie gezet na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Daarna deed ze aangifte tegen Volt-medewerkers die klachten over haar hadden geuit, tegen het partijbestuur en tegen de twee andere Kamerleden, partijleider Laurens Dassen en Marieke Koekkoek. Vorige week oordeelde de rechter dat Gündogan niet uit de fractie gezet had mogen worden.

Volgens Gündogan kan ze terugkeren naar de fractie. Ze vindt echter dat de andere fractieleden in een tunnelvisie terecht zijn gekomen. "Er was ooit wel een tijd dat we goed hebben samengewerkt", zei ze. "Ik ben al vijf weken niet aan het werk geweest door deze ellende. Ik wil mijn democratische taak weer uitvoeren."

De twee andere Volt-Kamerleden eisten dinsdag juist dat Gündogan haar aangiftes eerst zou intrekken, voordat er aan verzoening kan worden gedacht. Maar Gündogan is dat niet van plan, zo bleek in Jinek.

Nieuw onderzoek

In de talkshow herhaalde Gündogan ook dat ze zich niet herkent in de verhalen die afgelopen week via NRC naar buiten kwamen. De krant sprak met vijf mensen die een melding hadden gedaan over ongewenst gedrag van Gündogan.

"Als het waar zou zijn, dan ga ik toch niet naar het Openbaar Ministerie?", vroeg ze zich in Jinek af. "Dan ga ik toch niet naar het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer?" Gündogan wil dat er een nieuw onderzoek komt naar de gang van zaken door een ander onderzoeksbureau dan het huidige, integriteitsbureau Bing. Ze stelt dat ze door de publicatie in de krant nu weet "wat er precies speelt".

Volt heeft aan Jinek gemeld dat "bijna alle medewerkers en fractieleden" zich zullen ziek melden als Gündogan zou terugkeren. "Dat vind ik een hele grote uitspraak", zei het Kamerlid. "En ja, is het waar? Ik denk het niet. Ik kan daar gewoon heel weinig mee."