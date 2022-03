Titelverdedigster Badosa via Koedermetova naar laatste vier op Indian Wells

Paula Badosa en Maria Sakkari hebben als laatsten de halve finales op Indian Wells bereikt. De als vijfde geplaatste Spaanse, die als titelverdedigster aan het 'vijfde grandslam' is begonnen, versloeg Veronika Koedermetova met 6-3, 6-2 en de Griekse, als zesde ingeschaald, gaf de Kazachse Jelena Rybakina met 7-5,6-4 het nakijken.

Badosa had de drie onderlinge duels met Koedermetova verloren, maar had nu geen kind aan de Russin. Die speelde slordig en ongeïnspireerd en had geen antwoord op de diep geslagen ballen van haar opponente.

Sakkari keek in een mum van tijd tegen een 4-1 achterstand aan, maar won de set, mede dankzij twintig afzwaaiers van Rybakina, alsnog. Die liet in het begin van de tweede set vier breekkansen liggen en werd direct daarna zelf gebroken.

Machtsvertoon

Al eerder op de dag nestelden de Poolse Iga Swiatek en de Roemeense Simona Halep zich bij de laatste vier. Ze deden dat beiden met groot vertoon van macht.

Swiatek, de mondiale nummer vier, boekte tegen Madison Keys haar negende zege op rij en etaleerde haar blakende vorm. Ze overklaste de voor eigen publiek spelende Amerikaanse (WTA-29) in 57 minuten: 6-1, 6-0.

Halep, de voormalige wereldranglijstaanvoerster die door blessures is teruggezakt naar 26ste positie, had tegen Petra Martic twee minuten minder nodig, maar verloor tegen de Kroatische (WTA-79) wel een game meer: 6-1, 6-1. De Roemeense won het toernooi in 2015.