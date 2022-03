Dit jaar geen Europese Marsmissie vanwege Russische invasie in Oekraïne

Door de Russische invasie van Oekraïne wordt een geplande Europese Marsmissie afgeblazen. Dat meldt het Europees Ruimteagentschap ESA. Na de eerste Marsmissie in 2016 had het agentschap het tweede deel van het ExoMars-programma dit jaar willen optuigen met het Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos. Maar dat is volgens ESA zowel praktisch als politiek gezien niet meer mogelijk.

Dit jaar had de Marsrover Rosalind Franklin moeten landen op Mars. De rover moest dan een paar kilometers afleggen over het Marsoppervlak en op zoek gaan naar tekenen van leven. Wanneer de missie nu wel doorgaat is niet duidelijk.

Eind vorige maand werd door de ESA al gesproken over uitstel van de lancering en nu is het definitief. De directeur van de Europese ruimtevaartorganisatie is op zoek naar andere organisaties die samen willen werken aan het project.

Te pletter gestort

Het eerste deel van het ExoMars-programma werd in 2016 uitgevoerd. Daarbij werd een communicatiesatelliet in een baan om Mars gebracht. Dat deel van de missie is geslaagd.

Tegelijk met de satelliet werd de landingsmodule Schiaparelli gelanceerd. Die moest zoeken naar tekenen van leven op de rode planeet, maar dat ging niet zoals gepland.

Toen de parachute van de landingsmodule moest openen, op een hoogte van 11 kilometer van het Marsoppervlak, werd het contact met de aarde verbroken. ESA maakte bekend dat de parachute niet goed werkte waardoor de Schiaparelli waarschijnlijk te pletter is gevallen.