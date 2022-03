Feyenoord op het gemak langs Partizan in verplicht Europees nummer

Feyenoord heeft zich zoals verwacht op het gemak geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. Na de 5-2 uitzege van een week geleden, waren de Rotterdammers ook in de eigen Kuip te sterk voor Partizan Belgrado: 3-1.

Zonder trainer Arne Slot op de bank en vertrouwde kracht Gernot Trauner in het centrum van de defensie - beiden waren positief getest op het coronavirus - duurde het even voordat Feyenoord op gang kwam in het 'verplichte nummer'. Want dat was het, ook volgens de statistieken: 575 eerder was een club na een Europese uitzege met minstens drie doelpunten verschil aan het thuisduel begonnen en nooit leidde dat tot uitschakeling.

Het eerste vuurwerk liet een dik halfuur op zich wachten. Guus Til schoot op de paal, waarna Cyriel Dessers in de rebound toesloeg. Volgens de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor deed de spits dat echter in buitenspelpositie en een VAR om de leidsman te corrigeren ontbreekt in het derde Europese clubtoernooi.

Rug Dessers

Op slag van rust zat het de Rotterdammers wel mee. Een vrije trap van Jens Toornstra werd per ongeluk door Dessers met de rug getoucheerd, waarna Partizan-doelman Nemanja Stevanovic alleen nog maar machteloos kon toekijken hoe de bal in het Servische doel zeilde (1-0).

In de tweede helft liet Luis Sinisterra zich als eerste gelden. Stevanovic pareerde het schot van Colombiaan, zoals Feyenoord-doelman Ofir Marciano - de vervanger van de voor de rest van het seizoen uitgeschakelde Justin Bijlow - een antwoord had op het schot van Ricardo Gomes.