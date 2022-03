'Uitspraak zaak Roddelpraat leidt niet tot meer zaken tegen juicekanalen'

Advocaat Emiel Jurjens, gespecialiseerd in mediarecht bij kantoor Kennedy Van der Laan, vergelijkt het met rechtszaken tegen roddelbladen. "Het is ook niet zo dat er honderden rechtszaken tegen roddelbladen zijn. Een zaak starten is een zwaar middel. Het kost tijd en geld en je kunt je ook voorstellen dat je niet wil dat persoonlijke informatie nog meer op straat komt te liggen."

Het online roddelkanaal Roddelpraat verloor gisteren een rechtszaak tegen zangeres en influencer Famke Louise. Het kanaal moet een video waarin een nummer van haar te horen is offline halen en een rectificatie plaatsen voor uitspraken in de uitzending, waarin makers Jan Roos en Dennis Schouten beweerden dat Famke Louise is misbruikt door Ali B. Deze uitspraak zal echter niet tot meer zaken leiden tegen de zogeheten juicekanalen, verwachten mediajuristen.

De verhalen die ze maken zijn lang niet altijd geverifieerd. Vaak wordt gebruik gemaakt van 'bronnen' of 'spionnen'. Bekende kanalen zijn Roddelpraat, Life of Yvonne, JuiceChannel en fawrynotsawry.

Juicekanalen zijn online roddelkanalen die informatie van vaak onduidelijke bronnen over bekende Nederlanders snel online zetten. De kanalen zijn de laatste twee jaar populair geworden. Omdat ze hun informatie onder meer via stories op Instagram delen, trekken ze een jonger publiek dan de 'traditionele' roddelbladen.

Hoewel de vorm waarin roddels in de openbaarheid komen door de komst van juicechannels is veranderd, betekent dat volgens de juristen niet dat de rechtspraak hierdoor ook wordt aangepast.

Volgens Meindersma zullen zaken tegen juicekanalen ook niet sneller worden gewonnen na het Roddelpraat-proces. "In principe is dit niet een heel andere uitkomst dan we in andere zaken over roddelpers of vrijheid van meningsuiting gezien hebben."

"Ik werk veel met zaken over vrijheid van meningsuiting en dan zie je dat de rechters vaak dezelfde meetlat langs de zaken leggen", zegt advocaat Jurjens. "Je had op gegeven moment de opkomst van blogs, toen kwamen de sociale media op. Maar de beoordeling of een uiting onrechtmatig is, is in de kern niet veranderd en is ook in deze zaak toegepast."

Hij denkt daarom niet dat enkel door deze zaak meer zaken tegen juicekanalen zullen volgen. "Maar waarschijnlijk zal een advocaat wel verwijzen naar deze rechtszaak, als er een nieuwe zaak komt tegen een juicekanaal."

Rectificaties of verwijderen van berichten

Dat er tot nu toe weinig zaken tegen juicekanalen voor de rechter zijn gekomen, hoeft niet te betekenen dat BN'ers geen contact zoeken over rectificaties of het verwijderen van berichten, zegt Jurjens. "Zaken komen dan niet voor de rechter, maar worden daarvoor al geregeld. Daar hoeft soms niet eens een advocaat aan te pas te komen."

De meeste juicekanalen zijn actief op Instagram en delen roddels vaak in stories die slechts 24 uur te zien zijn. Meindersma heeft contact met enkele kanalen en hoewel ze de namen niet wil noemen zegt zij dat deze kanalen meerdere verzoeken hebben gehad om bepaalde verhalen te verwijderen. "Als een advocaat hen dan een berichtje stuurt, zullen ze het nog verwijderen ook. Want het bericht is toch al gezien en dan vinden de juicekanalen het prima om het weg te halen."

Geen grote schadevergoedingen

Als het wél tot een zaak komt, zal een BN'er daar weinig aan verdienen, bevestigt Meindersma op basis van eerdere rechtszaken tegen roddelbladen. "In Amerika kun je veel krijgen, maar in Nederland liggen die bedragen laag."

In de zaak van Famke Louise tegen Roddelpraat moeten de makers haar de proceskosten terugbetalen, maar ook dat schrikt niet af, denkt de jurist. Ze voorspelde dat Roddelpraat via hun kijkers het geld dat zij zouden moeten betalen, snel terug zouden krijgen. Dat bleek ook te gebeuren. Een crowdfundingsactie van de makers leverde binnen 24 uur 27.000 euro op.

'Te stellig'

De rechtbank oordeelde in de zaak van Famke Louise over twee onderwerpen. Roddelpraat had een nummer van Famke Louise online gezet waarvan Roos en Schouten beweerden dat dat al openbaar was. Daar ging de rechter niet in mee. Ook concludeerden de makers op basis van het nummer dat Famke Louise is misbruikt door Ali B en ze noemden haar later een 'achterlijk wijf'. Daarvoor moeten zij met een rectificatie komen.

Roos en Schouten zijn volgens Meindersma te ver gegaan met hun stellige conclusie over misbruik. Bij andere juicekanalen ziet zij die stelligheid minder. "Het is heel vaak overdreven geroddel. Iemand kent iemand die iets heeft gehoord. De meeste kanalen trekken geen conclusies." Ze vindt de juicekanalen "vreselijk qua stijl". "Maar als je er juridisch naar kijkt, zit er veel tussen dat onschuldig is."

Roddelpraat heeft inmiddels een video opgenomen over de rechtszaak. Meindersma: "Je ziet dus ook dat Roddelpraat niet bang is. Die zijn juist extra vaak 'achterlijk wijf' gaan zeggen én hebben het hele verhaal nog eens dunnetjes over gedaan in hun video van vandaag."