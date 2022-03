Van Gerwen sluit goede week af in mineur na nederlaag op Premier League of Darts

𝗣π—₯π—œπ—–π—˜ π—˜π—‘π——π—¦ π—§π—›π—˜ 𝗦𝗧π—₯π—˜π—”π—ž! ❄️



It won't be a hat-trick of consecutive Premier League night wins for Michael van Gerwen as an injured Gerwyn Price averages almost 103 in closing out a brilliant 6-4 victory!



πŸ“Ί Up next πŸ‘‰ Gary Anderson v Jonny Clayton pic.twitter.com/GMHlgywF8d