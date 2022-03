PSV overtuigt in Kopenhagen, maar verliest Gakpo met een blessure

Een ijzersterk PSV heeft ten koste van FC Kopenhagen de kwartfinales van de Conference League bereikt. De Eindhovenaren zegevierden met liefst 4-0 in de Deense hoofdstad. Vorige week eindigde de ontmoeting nog in een knotsgekke 4-4.

In tegenstelling tot vorige week was PSV in de eerste helft wel bij de les. En dat was nodig ook, want de troepen van trainer Roger Schmidt konden zich een nieuwe inzinking niet permitteren. In Eindhoven stond het halverwege 1-3 voor de Denen, waarna er na rust toch nog een comeback volgde.

Die inhaalslag moest Kopenhagen ditmaal maken, omdat PSV na 45 minuten spelen met een verdiende 2-0 voorsprong de kleedkamers opzocht. Eran Zahavi schoot op aangeven van Mario Götze met links raak, al werd hij daarbij geholpen door de niet vrij uitgaande keeper Karl-Johan Johnsson. Uit een assist van Philipp Max zorgde Götze voor de tweede treffer.