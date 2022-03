Deceptie AZ in Conference League: uitschakeling na 2-2 tegen Bodø/Glimt

AZ is er in eigen huis niet in geslaagd zich in de achtste finales van de Conference League te ontdoen van FK Bodø/Glimt. Na de onfortuinlijke 2-1 nederlaag van een week geleden in Noorwegen, eindigde de return in Alkmaar ondanks twee keer een voorsprong in 2-2, een score die pas na een verlenging op het bord verscheen.

Er moest vanwege de nipte nederlaag van een week geleden - na een onterechte strafschop in de extra tijd - sowieso gescoord worden door AZ. Alle reden voor trainer Pascal Jansen om met Sam Beukema te beginnen, de kopsterke centrumverdediger die van pas zou kunnen komen bij aanvallende spelhervattingen. Die keuze ging ten koste van Pantelis Hatzidiakos.

Met de eveneens in de basis teruggekeerde Jordy Clasie begon AZ behoedzaam tegen de Noren, die geen concessies deden aan de speelstijl die ze gewend zijn en volop druk zetten op de tegenstander. De thuisploeg slaagde daar in de openingsfase al een paar keer onderuit te voetballen en was bij de eerste hoekschop van de wedstrijd dicht bij de 1-0. Met Beukema als bliksemafleider kopte Dani de Wit over.

Lastige hoek

De verdiende 1-0 kwam er na een dik kwartier alsnog. Bruno Martins Indi stuurde Vangelis Pavlidis de diepte in, die was precies op tijd vertrokken om niet buitenspel te staan. De Griek was ook net even eerder bij de bal dan de uitgelopen Bodø/Glimt-doelman Nikita Haikin, maar leek zich in een lastige hoek gemanoeuvreerd te hebben. Hij rondde desalniettemin beheerst af.